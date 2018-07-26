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Администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет варианту разделения Косово.

Об этом пишет приштинская Gazeta Ekspres, передает Европейская правда.

Со ссылкой на дипломатические источники издание заявляет, что существует возможность того, что Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите.

Согласно информации, предоставленной газетой, администрация Трампа, в частности те, кто имеет дело с внешней политикой, согласились, что Косово должно предоставить территорию, в частности северные регионы, Сербии в обмен на признание.

«Известно, что администрация Дональда Трампа думает то же, что и Россия, когда речь идет о разделе Косово», - сказано в документе.

Эта коренная перемена в политике президента США состоялась после отставки бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и после прибытия на это место Джона Болтона, который, по данным газеты, известный своим антикосовским подходом с того времени, когда он был послом США в Организации Объединенных Наций.

«Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании», - говорит безымянный источник письма, цитируемого в Приштине.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.
ForUm

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