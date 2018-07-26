Военные контрразведчики Объединенных сил разоблачили военнослужащего Вооруженных сил Украины, который выполнял указания боевиков «ДНР» и намеревался перейти на сторону врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«В средние июля Военный контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части, разоблачен военнослужащего ВС Украины, который «сливал» боевикам информацию о действиях и позиции ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество», - говорится в сообщении.

Так, 24-летний «контрактник» - уроженец Житомирщины, инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевику «ДНР» сведения о позициях и военной технике ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.

Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону «ДНР» и уже получил инструкции по их реализации.

Кроме того, с целью личного обогащения и ослабления боеспособности подразделения, «защитник» похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки 23 июля следователи Волновахского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины - «Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.