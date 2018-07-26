Погибшую на пешеходном переходе в Киеве 10-летнюю Анастасию Артемову похоронят на родине – в городе Коломна Московской области.

Ее мама Светлана сейчас находится в тяжелом состоянии, рассказали Обозревателю ее знакомые.

В момент аварии мать с дочкой возвращались домой.



Когда на светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, вперед побежал знакомый мальчик, за ним – 10-летняя Настя, а далее шла Светлана.

«Hummer фактически пронесся между Светой и мальчиком, сбив именно Настю», - говорит знакомая. По ее словам, сначала думали кремировать девочку в Киеве, но потом решили отвезти ее на родину. Семья живет в городе Коломна, Московской области России. Настя родилась там. Мама разведена с ее отцом и воспитывала дочь одна.

Напомним, 24 июля в 22:30 На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. Ему сообщено о подозрении. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. Позже ему дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

