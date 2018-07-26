Общественный договор, который предложил в своей программе лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, должны заключить с гражданами все политические партии в Украине. Таким образом украинцы смогут не только контролировать, обещания, данные кандидатами в депутаты, но и получат юридический механизм отзыва нерадивого нардепа. Такое мнение в эфире 112 Украина выразила журналистка Ирина Тиран, пишет Facenews.

По ее мнению, украинцы обязательно должны вчитываться в программные документы тех политиков, которые предлагают конкретику и обосновывают ее.

«Вчера я слушала программу, презентованную Вадимом Рабиновичем, и меня особенно заинтересовали экономический и социальный блоки. Я даже сделала себе некоторые пометки относительно цифр. Рабинович не просто обещает «мы увеличим зарплату в 4 раза», а объясняет, за счет чего это сделает. Например, за счет чего будут снижены коммунальные тарифы – за счет добычи собственного газа. А почему? Оказывается себестоимость газа отечественной добычи значительно дешевле нынешних тарифов. За счет этого появится возможность почти втрое снизить бытовые тарифы. Понимаете? И на такие программы с конкретикой (сейчас я не говорю конкретно о Рабиновиче) нужно обращать пристальное внимание», — сказала Тиран.

Эксперт обратила внимание и на еще один очень важный пункт из программы лидера партии «За життя» — общественный договор с гражданами.

«В чем он заключается? Человек добровольно записывает все свои конкретные обещания. Например, пообещал он, что будет снижение тарифов в три раза. Этот пункт будет записан в данном документе, а документ — заверен у юристов. Таким образом, этом документ будет иметь законную силу. Также в нем будет указано время, в течение которого обещание будет выполнено. Если обещанное не будет исполнено, любой гражданин Украины сможет пойти с этим документом в суд и отозвать народных депутатов, потому что они сами дали на это разрешение и подписали договор», — поясняет Тиран.

Параллельно этот механизм должен быть подкреплен на законодательном уровне, уверена она.

«Я думаю, что люди, которые это предложили, после прохождения в парламент реализуют данную идею и внесут законодательные изменения. Это хороший шаг, лично мне он понравился бы. Я бы хотела, чтобы все партии заключили с гражданами такой общественный договор», — подытожила эксперт.