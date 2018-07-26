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Кабинет Министров назначил заместителями министра финансов Юрия Джигиря и Сергея Верланова. Соответствующие решение принято во время заседания правительства 26 июля, сообщает пресс-служба Минфина.

Джигирь в должности замминистра возглавит работу над реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.

Верланов будет заниматься налоговой и таможенной политикой, реформой ГФС и таможенной службы, финансовыми расследованиями.  

Напомним, ранее, 4 июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия.

7 июня Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову.

 

 
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