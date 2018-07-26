Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет направлена ​​в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров.

Соответствующее решение принято премьер-министром Владимиром Гройсманом сегодня, 26 июля, на заседании правительства, сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику», - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В частности, будет направлен АН-32 (п) и 8 человек личного состава ГосЧС.

За последние несколько недель Швеция пережила необычно высокие температуры воздуха и отсутствие осадков. Это привело к очень сухим условиям в лесах и местности по всей стране. Сейчас 40 активных пожаров продолжаются в регионах Евлеборг, Даларна и Емтланд, их количество постоянно увеличивается. Три крупнейших пожара покрывают более 20 тысяч га.

Напомним, МВД работает над созданием Единой системы авиационной безопасности и защиты. Первые четыре вертолета производства Airbus уже поступят до конца текущего года.