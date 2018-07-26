Кабинет Министров Украины в рамках политики поддержки украинцев на оккупированных территориях принял решение о выделении по 100 тыс. грн семьям политических заключенных, находящихся в тюрьмах в России и на оккупированных территориях. Решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Гройсман. - Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. грн».

Напомним, накануне, 25 июля, Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендиюим. Левко Лукьяненко для поддержки заложников, которые удерживаются в России.