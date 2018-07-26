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После ухода Ирины Хариной из руководства Центрального железнодорожного вокзала Киева, он превратился в эпицентр бесконечных скандалов и ужасного управления.

Летний период считаеться самый активным по загружености пассажиропотока. Казалось, бы руководство вокзала должно работать на 300%, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиентам. Однако, на сегодняшний день все происходит наоборот. Возможно, если бы Ирина Харина оставалась на своем посту, такого хаоса бы не происходило.

Для того, чтобы попасть в вагон поезда, вам придется преодолеть немало препятствий.

Например, на пару с чемоданом, пробраться через горы мусора, который скопился по всему периметру киевского вокзала.

Пробираясь через мусор вы должны держать ухо и глаз востро, чтобы не попасть под шальную пулю, как это было в случае с журналисткой телеканала СТБ. Проходя мимо группы неадекватных мужчин, с ребенком на руках, женщина была ранена в живот после того, как один «слабоумный» решил похвастаться перед своими друзьями травматическим пистолетом.

Такие экстремальные квесты обеспечены пассажиров вокзала вне основного здания. Внутри главных ворот страны жителей и гостей столицы также ждут приключения.

Не знаю, кто может решить эту простую для цивилизованного общества проблему, Илон Маск или экс-начальник киевского жд вокзала Ирина Харина, но решать ее необходимо в кратчайшие сроки. Речь идет об эскалаторе, который при руководстве Хариной, обеспечивал легкий путь пассажиров к платформам.

Вы будете смеяться, но замена эскалатора на Центральном вокзале в Киеве откладывается из-за обжалования тендера Крюковским вагоностроительным заводом.

В "Укрзализныце" заявляют, что из-за этой жалобы закупка и замена эскалаторов на Центральном железнодорожном вокзале остановлена на неопределенный срок.   

Несмотря на все эти «удобства» цены на услуги постоянно растут. Ровно как и возмущение пассажиров. Поэтому, если у вас есть крайняя необходимость выехать или заехать в Киев через центральный железнодорожный вокзал, будьте готовы к экстремальным квестам.   
ForUm

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