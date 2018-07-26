«Я знаком с Медведчуком с 1995 года и считаю, что только такие люди могут объединить страну. Именно он предлагает не какую-то алхимию, а тот путь выхода из тупика, который действительно может спасти нашу страну как независимое государство». Об этом в эфире NewsOne заявил политолог Вячеслав Пиховшек.

По его мнению, курс на интеграцию Украины в НАТО, провозглашенный нынешней властью, ставит крест на реинтеграции Донбасса.

«Да, такова политика нынешней власти, которая не хочет реинтеграции. Иначе власть предержащие как минимум не накручивали бы тарифы на электричество и газ, не провоцировали бы рост цен на абсолютно все товары и услуги. Ибо когда встанет вопрос о реинтеграции, очень многие люди на неподконтрольных территориях зададут себе вопрос: а насколько та, другая Украина, живет так, как мы этого хотим?» — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что власть «вступает» Украину в НАТО, не интересуясь мнением народа и не видя, как этот вопрос раскалывает страну, о чем неоднократно заявлял В.Медведчук.

«Саммит НАТО и принятая декларация (с тезисами десятилетней давности о признании «евроатлантических устремлений Украины»), а также несостоявшееся заседание комиссии Украина — НАТО (из-за блокирования Венгрией) со всей очевидностью продемонстрировали: членство в альянсе — это бредово-утопическая идея фикс, которая не имеет шансов на реализацию. Но евроинтеграторы признавать ошибочность выбранного ими курса не намерены. Более того, во власти решили разыграть натовскую карту «по-новому» — внести изменения в Конституцию относительно курса страны на вступление в альянс. Причем хотят сделать это без проведения всеукраинского референдума», — процитировал политолог комментарий лидера «Украинского выбора».

Медведчук может спасти Украину как независимое государство, в котором независимость означает одинаковую независимость от всех — от России, от Европейского Союза, от других стран, уверен Вячеслав Пиховшек.

«Это политика, при которой Украина сможет играть в свою игру. Это – политика, при которой Украина не даст собой помыкать. Это политика, которая перестанет превращать Украину в затычку к любой дырке, политика, при которой мы не будем ни разменной монетой, ни разменной банкнотой. Это политика возвращения Украины к нормальности, ибо то, что происходит в последние годы при Порошенко, и даже раньше при Яценюке – это пример ненормальности», — подчеркнул эксперт.

Как известно, комментируя результаты саммита Трамп–Путин в Хельсинки, В.Медведчук заявил, что «Вашингтон не будет воевать с Россией за украинское дело на дипломатическом фронте».