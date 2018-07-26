Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме «Владимирский централ» украинского политзаключенного Николая Карпюка.

Об этом она сообщила в Instagram.

«Во «Владимирском централе» посетила граждан, которые отбывают наказание и обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка», - сообщила Москалькова.

Напомним, в июне уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении Карпюка.

«Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления», – сообщила она.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.