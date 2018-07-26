Сегодня, 26 июля, в Мариуполе, на обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в сфере производства мясоколбасных изделий, произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник 1986 года рождения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По предварительной информации, мужчина работал грузчиком, и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего он погиб.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Мариупольская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.