В Германии оппозиционные партии раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она не предоставила больше деталей относительно ее переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Немецкие оппозиционные партии раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за то, что она не предоставила больше деталей относительно ее переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым», - пишет издание.

Во вторник пресс-секретарь Меркель сообщила, что такая встреча действительно имела место, и что во время переговоров также присутствовал министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

По словам пресс-секретаря, на встрече обсуждались вопросы Сирии, ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине. Однако больше деталей она не предоставила.

Депутат от партии «Союз 90/Зеленые» Омид Нурипур сообщил изданию Bild, что было «очень трудно представить», что Германия выдала разрешение на приезд Герасимова, который находится в санкционном списке ЕС с 2014 года. Он также раскритиковал правительство Меркель за то, что она не предоставила больше деталей о причинах и содержания неожиданных переговоров с российскими чиновниками. Вместе с тем Нурипур сообщил, что будет добиваться рассмотрения этого вопроса в Бундестаге.

К критике в адрес Меркель также присоединился и представитель «Свободной демократической партии Германии» Вижан Джир-Сарай, который назвал поведение правительства «досадным и странным», добавив, что тишина вокруг этой встречи «подозрительна».

Как сообщал ForUm, государства ЕС дали согласие на поездку начальника российского генштаба Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах. Герасимов находится под санкциями ЕС, и ему запрещен въезд в страны объединения. Представитель МИД Германии в Берлине отметил, что ведомство сообщило государства-члены ЕС о визите генерала в Берлин, и те не возражали против въезда.