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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассмотрение жалоб генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника в отношении председателя САП Назара Холодницкого.

Об этом сообщает Укринформ.

В коридоре присутствовало много журналистов и активистов, в том числе и из Центра противодействия коррупции.

Холодницкий во время перерыва выходил из зала, ему кричали активисты «Позор» и вывели из коридора.

Отмечается, что на заседания генпрокурора Юрия Луценко нет.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении. 
ForUm

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