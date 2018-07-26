Генпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших милиционеров ПМОП «Беркут». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управление специальных расследований постоянно принимает меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к препятствованию проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности в Киеве, а также по фактам незаконной противодействия акциям протеста», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинения в совершении преступлений во время вышеуказанных событий бывших милиционера отделения №1 взвода №3 оперативной роты №3 подразделения милиции особого назначения «Беркут», милиционера отделения № 2 взвода №1 оперативной роты №3 ПМОП «Беркут», (в настоящее время занимает должность полицейского взвода №3 роты №3 ППОП №1 ГУНП в Киеве), милиционера отделения №1 взвода №2 оперативной роты №1 ПМОП «Беркут» и милиционера отделения №2 взвода №3 оперативной роты №1 ПМОП «Беркут».

В частности, они обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

24 июля обвинительные акты по этим лицам направлены для рассмотрения в Шевченковский районный суд Киева.

Ранее по фактам этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 10 бойцов столичного «Беркута».

Досудебное расследование по установлению организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.