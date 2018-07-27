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Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы обнародовал показатели миграции за первое полугодие 2018 года.

Согласно статистике, за последний год количество граждан Украины в Литве увеличилась на 55,4%, сообщает Урядовый курьер.

Зато населения Литвы уменьшается, а количество иностранцев растет. В основном, в Литву эмигрируют украинцы и белорусы.

По состоянию на 1 июля в Литве проживают 54,4 тысячи иностранцев, из которых 15 200 – украинцы и 12 300 россиян, однако граждан России за год уменьшилась на 8,3%. На третьем месте – белорусы, которых в Литве 10 400.
ForUm

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