Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы обнародовал показатели миграции за первое полугодие 2018 года.
Согласно статистике, за последний год количество граждан Украины в Литве увеличилась на 55,4%, сообщает Урядовый курьер.
Зато населения Литвы уменьшается, а количество иностранцев растет. В основном, в Литву эмигрируют украинцы и белорусы.
По состоянию на 1 июля в Литве проживают 54,4 тысячи иностранцев, из которых 15 200 – украинцы и 12 300 россиян, однако граждан России за год уменьшилась на 8,3%. На третьем месте – белорусы, которых в Литве 10 400.
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