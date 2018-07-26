также в разделеОбщество
СБУ обнародовала данные о воевавших в Сирии «вагнеровцах» 17
Украина поможет Швеции в ликвидации лесных пожаров 8
КДКП не уволила Холодницкого 14
Семьям политзаключенных выделят по 100 тысяч 10
Дела еще 4 «беркутовцев» направлены в суд 6
Москалькова посетила политзаключенного, к которому не пустили Денисову 12
Виновнику смертельного ДТП В Черкассах сообщили о подозрении 63
ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку 12
Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на Холодницкого 21
В Украине успешно испытали новое отечественное оружие 59
В московском СИЗО оказался еще один украинец 49
25 июля. Картина дня 51
Расследуя заказное убийство, полиция нашла поджигателей редакции 33
НАБУ негодует: САП закрыла дело против нардепа на 4 миллиарда 59
Украденную на Донбассе госсобственность продают на российских сайтах 82
Сюмар вышла замуж 113
Замглавы Гослесагентства: Все лесные инициативы Радикальной партии – это заказ бизнеса 49
В деле Госинвестпроекта задержан десятый подозреваемый – водитель Каськива 25

По прогнозам, вероятность периодических ливней остается в пятницу, 27 июля, и чуть меньше в субботу, 28 июля.

29 июля, в воскресенье, немного просянится, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

30 июля – днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более или менее спокойно.

1, 2 и 3 августа – солнечно и жарко.

Напомним, 24 июля в Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

За несколько часов стихии в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Сегодня тоже ожидается гроза.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги