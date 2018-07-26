По прогнозам, вероятность периодических ливней остается в пятницу, 27 июля, и чуть меньше в субботу, 28 июля.

29 июля, в воскресенье, немного просянится, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

30 июля – днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более или менее спокойно.

1, 2 и 3 августа – солнечно и жарко.

Напомним, 24 июля в Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

За несколько часов стихии в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Сегодня тоже ожидается гроза.