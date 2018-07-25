Задержаны организаторы и исполнитель поджога помещения редакции в Ривном зимой текущего года, сообщает отдел коммуникации облполиции.

«Поджог информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть» - попытка запугать сотрудников, освещавших «неудобные» для группировки процессы», - сказал в.и.о. начальника ГУНП Сергей Волков.

«Организатор группы, 46-летний житель Ривного, предоставлял исполнителям информацию об объектах и ​​финансировал все расходы. В частности, задержанный 47-летний киевлянин получил 2 тысячи долларов для выполнения заказа», - добавил он.

Полученные средства наемники потратили на покупку оружия и автомобиля, на котором их и задержали 17 июля в Ривном.

В деле об умышленном повреждении имущества журналиста, а именно поджог офиса «Четвертой власти», опознан злоумышленник, который 22 февраля вошел в помещение редакции, облил все легковоспламеняющимся веществом и поджег. Подозреваемый также признал свою вину. Продолжаются следственные действия и документирования других аналогичных преступлений.

Как сообщал ForUm, инцидент произошел 22 февраля около 19:00.