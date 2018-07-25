«Укрпочта» продлила срок выплаты пенсий до 28 июля.

Об этом сообщил в эфире телеканала 112 Украина директор финансового департамента «Укрпочты» Артур Муравицкий, передает Укринформ.

«По информации Пенсионного фонда, они обещают осуществить в этом месяце полное финансирование. Мы продлили срок выплаты до 28 июля и приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя», - подчеркнул он.

По словам Муравицкого, задержки с финансированием возникли во второй половине июля.

«Пенсионный фонд перечисляет средства компании «Укрпочта», «Укрпочта» затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно, во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат», - рассказал Муравицкий.

Директор финансового департамента компании обещает, что как только финансирование поступит – пенсии будут выплачены.

«Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий… Мы надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, «Укрпочта» выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий», - подытожил он.

Замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что вчера в «Укрпочту» поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

«И сегодня будут (выплаты, – ред.), потому что вчера профинансирована «Укрпочта», предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней», - сказал он.

По его словам, смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

«Это связано с кассовыми разрывами, ЕСВ в течение месяца поступает неравномерно и большие поступления идут в конце месяца. Именно поэтому такое происходит. Проблемы в эти дни есть всегда», - отметил Шамбир.

Также он прогнозирует, что в следующем месяце не будет таких проблем с выплатами.

«Проводятся работы, чтобы в августе мы выплатили равномерно, без каких-либо срывов. Риск есть, но все расчеты, которые показывают по поступлению, что в августе будет большая сумма из госбюджета, соответственно это дает перспективы рассчитывать на своевременную выплату», - подытожил заместитель министра социальной политики.

Напомним, с 21 июля в Киеве и некоторых других городах наблюдается задержка с выплатой пенсий.

В Пенсионном фонде объяснили, что смещение сроков выплаты пенсий в июле обусловлено разрывами поступления единого социального взноса, и заверили, что в текущем месяце все пенсии будут полностью обеспечены финансовым ресурсом.

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