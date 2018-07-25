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Правительство Италии не признает незаконную аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

«Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС», - сказал министр.

Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму после аннексии полуострова.

Как сообщал ForUm, министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».

После этого посол Италии был вызвал в МИД Украины.
ForUm

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