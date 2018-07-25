Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, документом вносятся изменения в действующее законодательство, предусматривающие защиту прав детей и их надлежащее материальное обеспечение, особенно тех, которые воспитываются в неполных семьях.

Законом предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей этой уязвимой категории.

Документом установлен действенный механизм привлечения к юридической ответственности лиц за неуплату алиментов и уклонение в дальнейшем нарушителей от отбывания назначенного взыскания за неуплату алиментов.

Также законом устанавливается, что неуплата алиментов на содержание ребенка за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

В частности, неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеет врожденные пороки развития, онкологические или онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, или на содержание ребенка, получившего тяжелые травмы, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи, что привело к возникновению задолженности, за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет за собой взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до десяти суток.

Также законом предусмотрены меры, которые будут применяться к родителям или лицам, их заменяющим, в случае уклонения ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в законе установлено взыскание за невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка. За такое нарушение полагается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. За такое же деяние, совершенное повторно в течение года, на лицо может быть наложен штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и применено временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничения в праве управления транспортным средством до выполнения решения.

За умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины в случае самостоятельного решения вопроса о его временном выезде тем из родителей, с которым ребенок проживает, установлен штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек.