Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области, пояснили в Укравтодоре.

«Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержанию дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории», - говорится в сообщении ведомства.

Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий.

«Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет», - подчеркнули в Укравтодоре и призвали не манипулировать на чувствительных для общества темах.

По состоянию на 25 июля на территории Луганской области из госбюджета выделено 128,1 млн грн на финансирование 8 объектов, из местного бюджета – 81,5 млн грн – на 5 объектов.

«Все объекты находятся на подконтрольных Украине территориях», - подчеркнули в Укравтодоре.

Ранее общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что помешала автодору потратить на ремонт дорог в «ЛНР» почти 18 млн гривен.