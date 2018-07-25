Полиция дополнительно привлечет 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп для обеспечения безопасности на дорогах.

Об этом сегодня, 25 июля, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе совещания под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и при участии первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Аброськин сообщил, что с целью снижения аварийности на дорогах Нацполицией совместно с МВД предпринят ряд мер.

«С учетом аварийности разработаны детальные расчеты дополнительных сил и средств реализации эффективного надзора за дорожным движением. Дополнительно привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. Всего в обеспечение безопасности на дорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции», - сказал он.

Кроме того, в подразделениях полиции разработаны карты-схемы зон патрулирования патрульных нарядов, проведены совместные совещания с представителями Укртрансбезопасности, а также начата работа совместных мобильных групп. В частности, такие группы работают в рамках совместной профилактической операции «Перевозчик».

По словам зампредседателя Нацполиции Александра Фацевича, проведенный правоохранителями анализ дает возможность определить основные причины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

«35% - это превышение безопасной скорости движения. Нарушение правил маневрирования составляет 20%, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 8%», - отметил Фацевич.

Он добавил, что в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция постоянно осуществляет мониторинг ситуации на дорогах. Затем рассчитывается и присутствие нарядов полиции. Кроме того, Фацевич отметил, что только в течение трех дней выявлено трех водителей маршрутных такси, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«То есть при выходе на маршрут медицинский осмотр водителя осуществлялся формально или вовсе не проводился. Поэтому мы и дальше будем усиливать превентивные меры по обеспечению безопасности», - сказал он.

Напомним, усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.

20 июля на 127-м км дороги Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика.

В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

В тот же день в результате столкновения рейсового микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести были травмированы.