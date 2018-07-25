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Виктор Медведчук – единственная эффективная фигура в переговорном процессе, и это стоит признать. Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал политолог Андрей Золотарев.

К персоне Медведчука у каждого может быть личное мнение, считает политолог, однако «он остался единственно эффективной фигурой, поскольку был определенный кредит доверия из той и другой стороны».

При таком положении дел эффективность переговорщиков выше, нежели у тех, чья позиция заведомо не воспринимается противоположной стороной, уверен эксперт.

Так, по словам политолога, есть некоторые признаки прогресса в вопросах освобождения заключенных в РФ граждан Украины, например, смягчения условий содержания Олега Сенцова.

Как известно, с мая 2014-го Виктор Медведчук вел переговоры с представителями Луганска и Донецка по поиску путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Результатом деятельности посреднической переговорной группы стало соглашение о начале диалога между ТКГ (в нее входят представители ОБСЕ, Украины и России) и «ЛНР» и «ДНР». 23 и 27 июня 2014-го в этом формате состоялись два раунда консультаций, результатом которых стало соглашение о введении режима прекращения огня.

По словам самого Виктора Медведчука, переговоры об обмене в формате "всех на всех" ведутся постоянно. Последний самый масштабный обмен состоялся в декабре 2017 года, после того как 15 ноября 2017 года спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук в присутствии Патриарха Кирилла обратился к Президенту РФ с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых лиц. Путин в тот же день обратился к главам Донецка и Луганска и в результате 27 декабря 2017 года обмен по формуле «306 на 74» состоялся.

Обменом удерживаемых лиц Медведчук занимается с декабря 2014 года. Благодаря ему освобожден 481 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.
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