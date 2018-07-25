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Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что сейчас наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.

Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает Укринформ.

«Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика», — прокомментировал Зубко данные о подготовке к предстоящей зиме.

Одновременно он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.

Кроме того, Зубко отметил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. Так, по его словам, по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается критическим.

В связи с наличием такой задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет «непростой».

В свою очередь, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк сообщил, что техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы — 51,5%.

По его словам, из 1 млрд 936 млн 962 тыс. грн, предусмотренных на подготовку жилого фонда к зиме, профинансировано 42,7%.
ForUm

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