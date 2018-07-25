Энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse, сообщил Президент Петр Порошенко.

«Это то, о чем мы договорились с арезидентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме и в Нью-Йорке. Это то, о чем я говорил с ним в Брюсселе во время саммита НАТО. И мне очень приятно, что развитие нашего сотрудничества является чрезвычайно активным», - сообщил Глава государства.

Порошенко отметил, что во время встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном обсудил практические меры украинской и американской сторон по противодействию строительству «Северного потока-2».

Напомним, в 2016 году на Южно-Украинской АЭС установили оборудование для работы с новым топливом Westinghouse.

В январе госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов.

На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании «ТВЭЛ».

По итогам первого полугодия 2017 года «Энергоатом» сократил долю поставок ядерного топлива из РФ до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составляла 51%.