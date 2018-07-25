Национальная служба здоровья Украины опубликовала второе объявления о заключении договоров с учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Медицинские учреждения должны подать все необходимые документы в электронном виде до 3 августа 2018 года. В Нацслужбе здоровья отмечают: не откладывайте этот важный шаг на последний день, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок.

15 августа 2018 станет известно, каким заведениям первичной медицинской помощи с октября Нацслужба здоровья начнет оплачивать услуги по принципу «деньги следуют за пациентом».

Чтобы подписать договор с НСЗУ, медучреждение должно к 3 августа 2018 подать все необходимые документы, их перечень указан на сайте НСЗУ. Перед этим советуем сделать три простых шага:

1. Проверить, что лицензия на медицинскую практику действует, и срок ее действия не истек.

Особенно это касается тех коммунальных учреждений, которые прошли процедуру автономизации. Закон позволяет таким предприятиям работать по «старой» лицензии только три месяца с момента реорганизации, по истечении которых она подлежит аннулированию. Поэтому заведение должно использовать это время, чтобы подать документы в Минздрав на получение новой лицензии на коммунальное предприятие.

2. Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП), которой будут скрепляться документы.

Важно, чтобы ЭЦП была выдана на имя руководителя учреждения здравоохранения. При проверке ЭЦП обязательно должны отображаться код ЕГРПОУ, правильное название заведения и ФИО руководителя. Проверить свою подпись руководитель может на сайте Центрального удостоверяющего органа https://czo.gov.ua/online-ecp.

Внимание! Если при проверке ЭЦП не отображается хотя бы один из трех вышеупомянутых элементов, Нацслужба не сможет принять такую ​​подпись.

3. Открыть счет в банке

НСЗУ может перечислять медучреждению средства по договору только на счет, открытый в банке. Казначейский счет для этого не подходит. Счет можно открыть в любом частном или государственном банке.

160 коммунальных и частных медучреждений, подписавших договоры с Нацслужбой здоровья в июне, в июле получили финансирование в соответствии с количеством пациентов, подписавших декларации с врачами, и дополнительно – за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждений, но еще не выбрали врачей. Это медучреждения, оказывающие медицинские услуги пациентам из 21 области Украины. Совокупно в июле на их счета поступило 253,7 млн грн.

Для большинства заведений это значительно больше, чем они получали ежемесячно до внедрения изменений в финансировании системы здравоохранения.

До конца года всем медицинским учреждениям первички необходимо изменить свой статус на неприбыльное предприятие, присоединиться к электронной системе, выполнить базовые требования и заключить договор с НСЗУ. С 2019 года учреждение, оказывающие первичную медицинскую помощь, будут получать оплату за услуги только по договорам с Нацслужбой здоровья.