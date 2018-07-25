Венгрия официально вышла из переговорного процесса о внедрении миграционного пакта ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщается на сайте ведомства.

«Стало очевидным, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН. Поэтому Венгрия официально объявила о своем выходе из переговоров по имплементации миграционного пакта ООН», - заявил венгерский министр.

Сиярто добавил, что Венгрия будет последовательно придерживаться своей жесткой миграционной политики и «ничто не может изменить этот факт».

Как известно, у власти в Венгрии сейчас правое правительство Виктора Орбана, который проводит одну из самых жестких политик против миграции.

Парламент Венгрии внес изменения в законодательство, которые ограничивают помощь нелегальным мигрантам и предусматривают за нее уголовное наказание.