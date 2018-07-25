также в разделеМир
В Германии начали укладку труб для «Северного потока-2» 47
Белый дом больше не будет публиковать отчеты о телефонных разговорах Трампа 13
Много дел в Вашингтоне: Дочь Трампа закрывает собственный бренд 20
Пострадавший в Эймсбери: «Новичок» был в флаконе от дорогих духов 40
В Лаосе прорвало дамбу: сотни пропавших без вести 22
Италия согласилась принимать спасенных в Средиземном море мигрантов 20
В Греции из-за лесных пожаров погибли не менее 50 человек 50
Грецию охватили пожары: десятки погибших и пострадавших 21
В США создали спецотдел по борьбе с кибератаками РФ 16
Адвокат, обнародовавшая видео пыток в российской тюрьме, уехала из страны 43
СМИ: Бутина встречалась с руководством ФРС и минфина США 23
Неизвестный открыл стрельбу в Торонто: ранены 14 человек 35
Лавров потребовал освободить Бутину 111
«Новая газета» опубликовала видео пыток в российской тюрьме 86
Экс-президенту Южной Кореи дали еще 8 лет тюрьмы 19
Трамп обещает стать «худшим врагом» Путина, если отношения между странами не улучшатся 28
Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 27
Трамп уже ожидает следующей встречи с Путиным 28

Венгрия официально вышла из переговорного процесса о внедрении миграционного пакта ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщается на сайте ведомства.

«Стало очевидным, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН. Поэтому Венгрия официально объявила о своем выходе из переговоров по имплементации миграционного пакта ООН», - заявил венгерский министр.

Сиярто добавил, что Венгрия будет последовательно придерживаться своей жесткой миграционной политики и «ничто не может изменить этот факт».

Как известно, у власти в Венгрии сейчас правое правительство Виктора Орбана, который проводит одну из самых жестких политик против миграции.

Парламент Венгрии внес изменения в законодательство, которые ограничивают помощь нелегальным мигрантам и предусматривают за нее уголовное наказание.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги