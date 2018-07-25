В связи с проведения 25-26 июля фестиваля и концерта в центре Киева возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

В связи с проведением фестиваля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена.

Так, возможно ограничение входа на станции:

• «Дружбы народов», «Печерская», «Майдан Независимости» и «Крещатик» - 25 июля;

• «Майдан Независимости» и «Крещатик» - 26 июля.

Стоит отметить, что закрытие указанных станций не планируется.