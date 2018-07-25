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Военная прокуратура Харьковского гарнизона из состава операции Объединенных сил задержала офицера С. из сектора УВВБ «Восток» Госпогранслужбы, который требовал у гражданина Украины денежные средства за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ «Восток». Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Данного офицера задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

«Офицер С. требовал у гражданина Украины 5 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на должность в УВВБ «Восток» ГПСУ. Он был непосредственно задержан после получения части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США», - говорится в сообщении.

На момент задержания офицер С. отстранен от занимаемой должности.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
ForUm

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