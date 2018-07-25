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В Таиланде почти все спасенные из пещеры подростки стали послушниками в буддийском монастыре. Это считается большой честью, сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что 11 из 12 членов команды приняли участие в специальной церемонии 24 июля. Этот жест был направлен на чествование памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

Один из членов команды, Адул Сэм-он, - христианин, он посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии.

При этом 11 спасенных подростков начнут свое недельное пребывание в монастыре в качестве послушников в среду утром. Им обреют головы. Члены команды вернутся к гражданской жизни 3 августа.

Отмечают, что подростков выписали из больницы на прошлой неделе.

Напомним, в конце июня стало известно, что группа детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере Кхао Луанг в Таиланде после того, как неожиданно поднялся уровень воды. Спасательная операция длилась несколько дней и завершилась 10 июля.

В процессе спецоперации 6 июля погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан. Задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислород, но ему не хватило кислорода на обратном пути.
ForUm

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