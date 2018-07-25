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В Херсонской области нашли тело пропавшего в апреле этого года бывшего судьи Анатолия Гордымова, сообщает пресс-служба полиции.

Об исчезновении в Херсоне бывшего судьи в полицию сообщили его коллеги в апреле этого года. Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе. Мужчина был признан без вести отсутствующим. Но сотрудники полиции подозревали, что он стал жертвой преступления. Позже его нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Над раскрытием преступления работала группа сотрудников Управления уголовного розыска, следственного управления, оперативных служб ГУНП и Корабельного отделения полиции. Отрабатывали профессиональную сферу пропавшего, опрашивали круг его знакомых, соседей, задействовали комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Версия о том, что бывший судья стал жертвой преступления, подтвердилась.

«Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире с неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения», - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

На автомобиле убитого вывез тело и закопал в одном из районов области. После этого уехал в неизвестном направлении.

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», ч.1 ст.185 УК Украины «Кража», ч.1 ст.263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч.3 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

 
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