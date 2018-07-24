Российская сторона предоставила Украине список на посещение 51 человека, но некоторые из них отказался от встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ.

«Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список. Со своей стороны, Москалькова уже посетила 7 моряков из своего списка», - написала она в Facebook.

Теперь, согласно договоренностям, Украина хочет зеркально посетить своих граждан.

«Мы снова предлагаем им «дорожную карту визитов». Я уже публично обращалась с требованием разрешить посещение украинских политзаключенных в ФСБ, ФСИН, администрацию президента России. Но они не отвечают ни на какие наши запросы. Ранее они предлагали начать зеркальные визиты в августе-сентябре. Так пусть уж хоть сейчас начнутся визиты!» - подчеркнула Денисова.

Как сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область РФ), чтобы посетить Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

16 июня Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.

28 июня Денисова снова прибыла в Лабытнанги но ее не пропустили в тюрьму.

26 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев, однако ее не пустили к дезертиру Максиму Одинцову, который содержится в киевском СИЗО.