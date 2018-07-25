Автомобили, квартиры, дома – любые ценности, изъятые в ходе конфискации, – во все времена были лакомым куском, сулившим чиновникам возможность неплохо заработать. До 2014 года только на схемах с продажей арестованных и конфискованных активов ежегодно бюджет терял до 1 млрд грн. О том, что изменилось в системе продаж нынче, какие схемы уцелели до сих пор, а также о том, в каких случаях конфискат можно получить бесплатно, 112.ua рассказал гендиректор специализирующейся на проблемных активах государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев

Продали уже на 6 млрд грн

- Виктор Михайлович, какой была ситуация с продажей арестованного и конфискованного имущества до появления СЕТАМ? Что изменилось в системе торгов проблемными активами?

- До 2014 года продажами арестованного и конфискованного имущества в основном занимались частные компании. Все происходило в абсолютно закрытом режиме. Получить информацию о проведении торгов было практически невозможно. Нередко она размещалась в малоизвестных изданиях, даже были случаи, когда с целью не допустить ее выхода в публичную плоскость, выкупались целые тиражи. Торги проводились в помещениях с ограниченным доступом: на территории военных частей или промышленных предприятий с ограниченным доступом, таких, куда невозможно попасть без специальных разрешений. Были даже случаи, когда на торгах брали плату за вход. При этом торгующие организации часто не рассчитывались с исполнительной службой или рассчитывались не в полной мере: система была устроена так, что покупатель рассчитывался с торгующей организацией, а она должна была перечислять деньги исполнительной службе. По некоторым кейсам средства не перечислены до сегодня. По нашим оценкам, до 2014 года от таких продаж в бюджет не доходило около 1 млрд грн в год. Это был очень лакомый кусок.

На сегодня всего этого нет, к торгам допускаются все желающие, все происходит прозрачно. Для продажи арестованного имущества и конфискованного имущества мы ввели электронные аукционы. Теперь все желающие могут видеть полный список активов и имеют возможность их приобрести. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте СЕТАМ и подать заявку для участия в аукционе.

Отмечу, что до 2014 года при продаже арестованного имущества большинство активов продавалось только с третьих торгов, а цена повышалась всего на 2-3%. Сейчас на СЕТАМ активы, как правило, продаются с первых торгов, а цена, в частности после внедрения технологии блокчейн, в процессе аукциона повышается в среднем на 18%.

- Каким образом этому способствовала технология блокчейн?

- Ее внедрение (с сентября 2017 года) способствовало повышению доверия покупателей – их число возросло. Я поэтому часто говорю, что блокчейн это больше о доверии, чем о суперсовременных технологиях. До внедрения блокчейн средний показатель повышения цены у нас был около 12%.

- То есть это на уровне психологии?

- В какой-то мере да, но в немалой степени интерес растет и благодаря той работе, которую мы проводим. Продавая конфискованные и арестованные активы, нам постоянно приходится переламывать стереотип, что государство – это обязательно договорняк и неэффективно, доказывать, что у нас коррупции нет. СЕТАМ – это государственная площадка, которая существует на полной самоокупаемости. Благодаря нам, бюджет пополнился почти на 300 млн грн только за последние 2,5 года. Всего с момента создания площадки мы уже продали лотов на 6 млрд грн, около 80% - это в основном арестованное имущество.

- Информацию о покупателях вы не разглашаете?

- На СЕТАМ информация об участниках торгов не разглашается. Другие системы их раскрывают. Вот, например, торги по Фонду гарантирования вкладов раскрывают имена победителей. Мы торгуем специфическими активами: это арестованное имущество, по нему часто идут судебные процессы.

- Это одно из достоинств, из-за которого люди ценят вашу площадку, насколько я понимаю?

- Да, вероятно. Просто вообразите, что у нас продается земельный участок вашего соседа. Вы его купили, и начинаются выяснения. Он придет к вам и спросит: как же ты мог? (Смеется, - ред.). Персонализированные протоколы мы только отправляем в исполнительную службу, чтобы они выписывали акты о сделках.

FERRARI в счет алиментов

- В последнее время активизировалась борьба со злостными неплательщиками алиментов. На СЕТАМ возросло число активов, изъятых у них?

- Да, активов изъятых у неплательщиков алиментов стало значительно больше. Минюст проводит активную кампанию по взысканию алиментов, и уже принят второй пакет законов с условным названием "Чужих детей не бывает". Только с начала этого года по алиментам удалось взыскать порядка 1,9 млрд грн. Это не только продажа активов, но и, согласно статистике исполнительной службы, списание денежных средств. Что касается работы СЕТАМ, то действительно, в последнее время к нам стали чаще поступать такие активы, как автомобили неплательщиков алиментов, части недвижимости. У нас уже есть неплохие кейсы, когда мы продавали автомобили должников, закрывая долги по несколько сот тысяч гривен перед детьми.

- Механизм включается после вынесения решения судом?

- Суд выносит решение по уплате алиментов, в котором четко прописан их размер. Когда долг достигает определенного размера, человек может обратиться в исполнительную службу, которая попытается взыскать с ответчика денежные средства. Если же ответчик не трудоустроен или не имеет средств на банковских счетах, то далее будет описываться его имущество. Если же его будет недостаточно, то у нас уже есть такие кейсы, когда назначаются принудительные работы, например, уборка территорий.

- Это реально уже есть?

- Да, реально есть такие случаи в регионах.

- Какие яркие, возможно, оригинальные активы выставлялись на торги в рамках задолженности по алиментам?

- У нас сейчас на торгах находится изъятый по алиментам автомобиль FERRARI 456 GT (Автомобиль 1998 года, может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 сек. Максимальная скорость авто достигает 298 км/ч. На кузове и в салоне отмечены многочисленные царапины и повреждения. Стартовая цена автомобиля составляла 2,15 млн грн, сейчас она снизилась до 1,6 млн грн, - ред.).

- Хозяин FERRARI отдал автомобиль, чтобы погасить долги по алиментам перед одним ребенком?

- В данном случае перед одним. Как мы узнали из СМИ, якобы бывшая жена запрещала ему видеться с ребенком, и на этом основании он решил, что может не платить алименты. Она подала в суд. Забавно, но отдавая автомобиль, ответчик больше всего переживал о том, что у него могут отобрать право на ношение оружия и запретить выезд за рубеж. Ограничения перестанут быть для него реальной угрозой, как только его долг будет реально погашен, то есть FERRARI будет продана. Сложно сказать, как быстро это произойдет. Все-таки это не самая востребованная модель автомобиля в Украине, там есть свои особенности в обслуживании. К тому же, автомобиль не новый.

- А вы проводите оценку технического состояния продаваемых автомобилей?

- Мы никаких оценок не проводим в принципе. Оценку делают эксперты (аккредитованные ФГИ), их привлекает исполнительная служба, прежде чем передать актив на СЕТАМ.

- Как же покупатель может знать о техническом состоянии автомобиля, который ему предлагают приобрести, исправен ли он?

- Покупатель может приехать на наш склад и ознакомиться на нем с имуществом. Он может приехать со специалистом, который может оценить техническое состояние актива. У нас площадки есть по всей Украине. На просмотр можно записаться через call-центр.

- Тест-драйв также можно провести?

- Нет, тест-драйв провести нельзя, потому что мы не пользуемся активами, которые переданы нам на хранение. Мы за них материально ответственны. Что делать, если во время тест-драйва вы попадете в ДТП?

- И все же, возвращаясь к собственнику FERRARI, он политик? Его имя не назовете?

- Имя – нет. Это человек шоу-бизнеса, достаточно публичная личность. Он многодетный отец, между прочим, у него пять детей, жена – известная личность.

- Уж не об Антине Мухарском мы говорим сейчас?

- Нет. Но мы уже продали два автомобиля Мухарского.

- Это в счет выплаты алиментов Снежане Егоровой?

- Точно.

- Хотя бы не FERRARI?

- Нет. Джипы с аэрографикой, с портретами Снежаны. Ваши коллеги делали сюжет об этом, они даже сами нашли покупателя одного из автомобилей в Одессе.

- У вас нет автомобилей известных политиков, раз уж мы об этом заговорили?

- Мы сами чаще из СМИ узнаем, кому принадлежит продаваемое у нас имущество. Если это публичные личности, конечно же. Могу сказать, что сейчас у нас на торгах выставлен Morgan Aero 8 Давида Жвании. (Под алюминиевым кузовом автомобиля каркас из дерева породы ясень. Разгоняется до 100 км/ч за пять секунд, максимальная скорость - до 257 км/ч., - ред.). Актив продается в связи с долгом Жвании перед «Диамантбанком». Это эксклюзивный автомобиль, он существует в единственном экземпляре, аналогов в мире нет. Сейчас он продается за 2,3 млн грн (изначально был выставлен за 3,1 млн грн, - ред.).

- То есть если актив не удается продать по цене первоначальной оценки, его стоимость снижается?

- По автомобилям, по движимому арестованному имуществу если в первые торги актив продать не удается, на вторые он выставляется по цене в размере минус 25% от стартовой цены, на третьи – минус 50% от первоначальной стоимости.

- А если и с третьих торгов актив продать не удается?

- Тогда актив предлагается взыскателю в счет погашения долга, а если он отказывается, имущество возвращается должнику, и исполнительная служба продолжает поиски ликвидного имущества, которое можно продать в счет погашения долга.

- По невыплаченным зарплатам у вас также есть реальные случаи продажи имущества?

- Да. Недавно мы продали помещение детского сада, которое принадлежало Черкасскому «Азоту» и не использовалось по назначению, за 6 млн грн. Долг предприятия по зарплате составлял 379 тыс. грн. Его закрыли, остальное пошло на погашение долгов перед другими кредиторами.

Автомобили с «евробляхами» - бесплатно

- Известно, что еще один интересный кейс, на котором вы специализируетесь, – реализация автомобилей с «евробляхами». Можете рассказать об этом более детально?

- Да. Но речь не идет об автомобилях с «евробляхами», которые ездят в Украине и которые вы ежедневно видите на улицах. Мы продаем автомобили, которые были конфискованы таможней в связи с попыткой провезти на них контрабандные или запрещенные товары. На одной из площадок у нас даже есть автомобиль с отверстиями в бампере, в которых прятали контрабандные сигареты.

- Автомобили конфискованы по решению суда?

- Безусловно. Таможня задерживает их за нарушение, затем идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого он попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с «евробляхами» в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж. Пока в судах идут только единичные процессы по автомобилям, нарушившим таможенный режим.

- Если автомобиль с «евробляхами» купить через СЕТАМ, его можно уже переоформить с украинской регистрацией?

- Да. При выставлении такого автомобиля на реализацию на нашей площадке заполняются документы, в которых указываются размеры таможенных платежей. И даже если будет проводиться уценка (в случае отсутствия спроса), оценить ниже размера таможенных платежей мы не имеем права. Государству при продаже автомобиля будет в полной мере выплачен таможенный платеж.

- Так ведь, насколько я понимаю, вся проблема в том, что это в связи с этим цена автомобиля значительно возрастет. С таможенным платежом он становится дорогим и неинтересным…

- Да. Проблема реально в том, что таможенные платежи часто составляют больше реальной стоимости автомобиля и его реально непросто продать. Они продаются, но таких продаж у нас, к сожалению, немного. На этот случай у нас есть практика безоплатной передачи автомобиля другому собственнику. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб. Если на площадке СЕТАМ за три сессии торгов актив продать не удалось, а это имущество взыскано в счет государства, то он передается комиссии для безоплатной передачи.

- Совсем бесплатно?

- Речь идет о передаче актива учреждениям, которые по законодательству имеют на это право. Это медицинские, социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, госорганы. Таким образом, могут передаваться не только автомобили, но и объекты недвижимого имущества, которые не удалось продать. Мы сделали этот процесс абсолютно открытым. На сайте СЕТАМ мы публикуем объявление о готовящейся бесплатной передаче. С момента размещения этой информации начинается отсчет месячного срока передачи. Все объявления открыты, все желающие могут с ними ознакомиться в режиме онлайн у нас на сайте. Затем мы публикуем информацию о том, кому передали, и общественность может контролировать.

- В ООС, куда передается много имущества, общественность также может осуществлять контроль?

- Как я уже говорил, передачей имущества занимаются комиссии. Именно они рассматривают заявки желающих получить тот или иной актив бесплатно и принимают решение. Представители СЕТАМ в состав комиссий не входят. И суть вот в чем: в момент бесплатной передачи уплата таможенных платежей не производится, но в случае если новый собственник, получивший таким образом, к примеру, автомобиль, захочет его продать, он должен будет оплатить таможенные платежи в полном объеме. Ситуация, в которой получив актив бесплатно, его можно продать и заработать на этом, исключена. Это невозможно.

- Насколько я понимаю, в ООС уходит подавляющее большинство отданных на бесплатную передачу автомобилей?

- За все время работы направления военным частям в АТО было передано около тысячи. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Я думаю, что это понятно всем на сегодня: армии нужно помогать. Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся «на передке», в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют.

- А в случае бесплатной передачи «евробляхи» также становятся на украинскую регистрацию и на них можно передвигаться и за пределами ООС?

- Да, безусловно, можно. Нельзя только продать такой автомобиль.

- Что еще передавалось в АТО на бесплатной основе?

- ВСУ и непосредственно в район проведения АТО с 2016 года было передано 20 778 единиц различного имущества на сумму 23,8 млн грн. В прошлом году была передана большая партия рюкзаков и спальников (около 1 тыс. шт.), изъятая таможней при ввозе а аэропорту «Борисполь». Они были переданы на центральные склады Минобороны, и их военные по своему усмотрению распределяли между военными частями.

Земельные участки, танкер, самолет

- Продавалось ли на СЕТАМ имущество беглых олигархов, в частности времен Януковича?

- Мы сотрудничаем с Агентством по розыску и управлению активами (АРМА), которое занимается активами, арестованными в рамках уголовных производств. Многими активами АРМА управляет: находит для них управителей, которые имеют опыт в управлении и могут вести эффективную хозяйственную деятельность. Это очень интересная европейская практика. Дело в том, что уголовное производство может длиться годами. За это время активы могут обесцениться. Чтобы этого избежать, сегодня законодательно есть возможность либо управлять активом, либо продать его на аккредитованных площадках. В случае продажи, как вот на примере проданных на СЕТАМ нескольких автомобилей, вырученные средства поступают на депозитный счет АРМА, и когда закончится процесс и суд решит, виновен ли фигурант, средства с насчитанными на них процентами либо перейдут в госбюджет, либо будут возвращены фигуранту (если он будет признан невиновным). Точно так же на депозит поступают деньги от хозяйственной деятельности арестованных предприятий, находящихся в управлении.

- Ваши крупные активы, о которых часто пишут СМИ: какова их судьба? Вот, в частности, вам на реализацию был передан самолет.

- Самолет – это Boeing, с помощью продажи которого аэропорт «Жуляны» взыскивает долг с российской «ТранссАэро». Это долги по заправке, стоянке. Сейчас торги по этому активу приостановлены, так как авиакомпания в суде пытается оспорить продажу. Апелляция скажет в этом процессе свое веское слово. Но пока всё на паузе. Если нам приходят документы, подтверждающие судебный спор за актив, мы его либо снимаем с торгов, либо приостанавливаем его продажу.

- Известно, что вы продавали даже российские танкеры…

- Это танкеры, которые были задержаны в Херсонском порту. Их купили украинские и иностранные компании.

- На СЕТАМ продаются земельные участки. Торгуете ли вы землей сельхозназначения и могут ли выведенные вами ценовые тренды в случае отмены моратория на их продажу послужить реальными бенчмарками для рынка?

- Благодаря изменениям в законодательстве, только на СЕТАМ продаются арестованные земельные участки в формате электронного аукциона. А вообще, как ни прискорбно, у нас до сих пор законодательно зафиксирована возможность проводить земельные торги в режиме старорежимных аукционов – не на электронных площадках, на которые могут прийти все желающие, а в помещениях с молотком. Если будут внесены изменения в законодательство, мы абсолютно готовы работать в этой сфере, причем площадка может проводить неограниченное количество аукционов в день. У нас были дни, когда за один день проводилось до 1 тыс. аукционов: система позволяет выдержать любую нагрузку.

Что же касается сельхозземель, то мораторий действует. Но земли сельхозназначения мы продавать можем. Мы торгуем только землей, которая официально такого статуса не имеет, но фактически пригодна для сельскохозяйственных работ. И, да, мы столкнулись с такой проблемой, как то, что в связи с отсутствием рынка земли оценщики не понимают, как ее оценивать. С грубой прикидкой оценивали порядка 300-400 долл. за гектар. И электронные торги позволяли выйти на реальную оценку. У нас были кейсы, когда цена возрастала до 1 тыс. долл. за гектар. И это не самые плодородные почвы в Херсонской области, в зоне рискового земледелия. Это были участки даже без орошения.

Если будет принято политическое решение и рынок земли в Украине будет открыт, мы абсолютно готовы стать площадкой, которая может организовать прозрачные и высококонкурентные аукционы для их продажи.

Бани ФГИ и старые схемы

- Фонд госимущества заявлял, что к процессу малой приватизации могут быть привлечены электронные площадки. Готовы ли вы работать в этом направлении?

- Мы изучаем этот вопрос. На сегодня в малой приватизации осталось не так много активов. Это не такие уж привлекательные активы, как хотелось бы. Однозначно, нынче нет такого предложения, как в 90-е годы… По сути дела, остатки былого могущества. Для иллюстрации: ценные заводы проданы, а на приватизацию сейчас пойдут оставшиеся от него бани, гаражи. К слову, вот правда, чего особенно много у ФГИ на малую приватизацию сейчас осталось, так это именно бани!

- Представляю, в каком они состоянии!

- Ну, нужно смотреть… В принципе, среди всех госактивов, которые пойдут на малую приватизацию, могут попадаться и ценные активы…

- Но в целом, я так понимаю, вам это неинтересно?

- Нам все интересно. Но вопрос, насколько на тот или иной актив удастся найти покупателей.

- В Верховной Раде в первом чтении был принят Кодекс о банкротстве. Насколько я знаю, вы активно участвовали в процессе подготовки этого законопроекта, следите за его судьбой. В чем его важность для СЕТАМ?

- Сфера банкротства важна для нас, поскольку главным ответственным за процедуру банкротства органом является Минюст. При этом торги имуществом банкротов до сих пор проводят частные компании, которые выбирают арбитражные управляющие. В основном это торги с молотком…

- В закрытых помещениях?

- Да! Все те же злоупотребления, о которых мы говорили в контексте прежних времен. По-прежнему это неурегулированная сфера, и с нашей точки зрения, это неправильно. Нынешняя редакция Кодекса закрепляет положение о том, что имущество банкротов может продаваться только на электронных торгах. Сейчас, когда документ готовится ко второму чтению, от имени ряда товарищей, среди которых, к слову, есть представители некоторых электронных площадок, в том числе и прикрепленных к Prozorro, звучат предложения ввести квалификацию участника торгов. Объясню это на примере нашей площадки: у нас квалификационные требования отсутствуют – любой желающий сам регистрируется на площадке, подает заявку и вносит гарантийный взнос. После этого система дает ему допуск. Это происходит автоматически, без участия человеческого фактора. В случае введения квалификационных требований обойтись без человеческого фактора не удастся. Всюду, где он появляется, возникает риск коррупции. Поэтому мы категорически против таких нововведений. Мы считаем, что все должно быть абсолютно автоматизировано и не должно быть никаких лазеек, механизмов влияния на торги.

- Площадки, которые лоббируют такие изменения, вы не станете называть?

- Нет. Есть рабочая группа, которая работает над законопроектом, и в ней есть представители, которые давно уже занимаются торгами. Еще один момент, который в новом Кодексе пытаются продавить и с которым мы категорически не согласны, это положение о том, что арбитражный управляющий получает право приостанавливать торги имуществом банкрота. Мы считаем, что такое право должен иметь либо комитет кредиторов, либо суд. В случае с продажей арестованного имущества, к примеру, продажа останавливается, если есть решение суда или постановление исполнительной службы и это закреплено в законодательстве.

- Сейчас в Украине нет документа, аналогичного Кодексу о банкротстве?

- Нет, сейчас действует закон «О банкротстве», в котором есть много пробелов, и в связи с этим сфера остается неурегулированной, и это затрагивает много чувствительных вопросов. В частности, сейчас Фонд гарантирования вкладов пытается продавать права требований по кредитам, а их никто не берет, потому что активы уже в банкротстве. Компании идут на эту процедуру, чтобы, пользуясь ситуацией, по дешевке перекупить свои активы и перебросить их на другие юридические лица. Таким образом, продаются кредиты, которые часто уже ничем не обеспечены. Принятие норм Кодекса в нормальной редакции поможет эту ситуацию урегулировать. В принципе, это давно уже нужно было делать, еще в 2016-2017 гг., а сейчас уже практически все ликвидные активы ушли.

- Речь в том числе и об активах обанкротившихся банков, насколько понимаю? Кстати, была информация, что СЕТАМ также будет привлечен к процессу реализации имущества проблемных банков…

- Да. Мы также работали с такими активами раньше. В 2016 году продали имущества на порядка полмиллиарда гривен.

- Сейчас не занимаетесь активами проблемных банков?

- Сейчас - нет. Мы работаем с банками по направлению добровольных продаж, то есть продаем активы, которые уже взяты банками на баланс в счет погашения долгов. Это уже очищенные активы. У нас подписаны такие договоры почти со всеми топовыми банками, со всеми государственными банками: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «ПриватБанк», «Эксимбанк», «Райффайзен Банк Аваль». Сейчас мы в процессе подписания договора с «OTP-банком». Сумма продаж банковских залогов на СЕТАМ уже достигла 500 млн грн.

- Сразу после национализации «Приватбанка» появилась информация, что вы будете продавать их залоговые активы (в том числе и те, собственниками которых числились прежние акционеры банка либо связанные с ним лица). Вы этим уже не занимаетесь?

- С «Приватбанком» у нас подписан договор о реализации на торгах СЕТАМ имущества, которое банк передает добровольно.

- Была информация, что именно на вашей площадке будут реализованы самые резонансные активы «Приватбанка»: курорт «Буковель» и стадион «Днепр». Какова судьба этих активов?

- У банка много интересных активов, но конкретно по этим двум к нам заявки еще не приходили. Для того чтобы актив был выставлен на продажу, должно быть решение самого банка. По этим активам мы информации еще не получали. Насколько мне известно, названные вами активы находятся на балансе «Приватбанка». По «Буковелю», насколько я знаю, там заключен договор аренды. Но если банком будет принято решение о продаже, тогда же будет приниматься решение о том, кто и как их будет продавать. По таким крупным активам нужно будет проводить достаточно сложную подготовительную работу. В частности, нужно будет поработать с потенциальными покупателями. Как правило, на такие активы, как «Буковель» много клиентов не находится, так как они дорогие. Нужно было бы провести большую работу с иностранными инвесторами.

- И все же, об этих активах и их реализации на СЕТАМ с вами были переговоры или это миф?

- Я предлагаю говорить об активах, на которые мы получаем четкие заявки. Заявок на такие крупные объекты у нас не было. У нас подписан договор, и мы будем продавать те активы, которые банк решит выставить на продажу.

Как можно заработать на СЕТАМ

- Планируете ли расширять направления деятельности вашей площадки?

- Мы работаем в разнообразных сегментах. СЕТАМ – аккредитованный субъект госрегистрации. Помимо электронных торгов, мы занимаемся регистрацией прав собственности, вносим данные в Единый государственный реестр физических лиц предпринимателей. Также мы – аккредитованный субъект по регистрации браков в проекте «Брак за 24 часа».

- Не планируете, надеюсь, перенести на вашу виртуальную площадку и услугу заключения брака?

- К сожалению, пока законодательство это не позволяет, но сейчас принят закон «О доверительных услугах», он вступает в силу с 1 января и предполагает право заверения любых документов цифровой подписью. Поэтому можно будет спокойно подписывать документы и о браке, почему нет…

- Ладно! Реально же вы такое нововведение не рассматриваете?

- Мы посмотрим. Пока ведь закон не вступил в силу… В целом, направлений работы у нас очень много, работаем на разных рынках. Продаем даже квоты по ввозу в Украину озоноразрушающих веществ (дезодоранты, спреи, освежители воздуха), которое выставило Минэкологии. У нас проект этот уже второй год, но в нынешнем году торги особенно интересные, мы их проводим вообще без стартовой цены, в режиме закрытых ставок, по принципу, сколько импортеры готовы заплатить, ведь объем квот ограничен. Если в прошлом году у нас была предусмотрена цена около 3 тыс. грн за метрическую единицу и с учетом аукционного шага она варьировалась от 7 до 10 тыс. грн, то в этом году цена доходит от 50 до 70 тыс. грн за метрическую единицу (ранее квоты Минэкологии распределялись бесплатно, по заявкам, - ред.). Всего на последних торгах от продажи квот было выручено 938,98 тыс. грн.

- Каких еще нововведений следует ожидать на СЕТАМ в ближайшее время?

- Недавно мы внедрили протокол API, который позволяет другим электронным площадкам подключаться к СЕТАМ. На каждой частной площадке, которая подключится, будет отражаться вся информация, как и на СЕТАМ, и все действия можно будет осуществить на этой площадке. Рассчитываем, что это поможет увеличить число покупателей. Ведь чем выше конкуренция, тем выше цена за лот, которую можно получить. Частные площадки, которые смогут привести реальных покупателей, будут получать вознаграждение в размере 1% от суммы проданного лота. Мы получаем 5%, но мы обслуживаем базу данных, сайт, оплачиваем хранение и перевозку продаваемого имущества на арендованных площадках.

- Как будут отбираться площадки-партнеры?

- Есть специальная комиссия Минюста, которая утверждает такие площадки. После подачи минимального пакета уставных документов комиссия допускает их к работе в качестве партнера СЕТАМ. Мы даем по ним свой технический вывод.

- Без внедрения протокола API вы не могли привлекать партнеров?

- У нас до этого была агентская программа, но она базировалась на переходе участника с сайта площадки на СЕТАМ. С внедрением протокола участники стали регистрироваться непосредственно на площадке партнера и пользоваться ее сервисом, иногда потенциально лучшим, чем у СЕТАМ, либо услугами, которых нет у нас.

То есть мы даем право выбора участникам торгов заходить через любые площадки, необязательно через СЕТАМ. У покупателя будет выбор: заходить через наш сайт или сайт партнера. Это будет стимулировать партнеров к расширению спектра оказываемых покупателям услуг и сервиса.