Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Волкова, обвиняемого в похищении и пытках народного депутата Игоря Луценко и убийства активиста Юрия Вербицкого в январе 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Завершено досудебное расследование и направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении гражданского лица, обвиняемого в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением «титушек», в частности, похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их пытках, а также умышленном убийстве последнего, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3. ст. 27 п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В расследованных Управлением уголовных производствах по эпизодам совершения во время Майдана так называемыми титушками тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищение и пытки протестующих, покушений на их убийства и умышленных убийств, в период декабря 2013 - февраля 2014 года, а также умышленного убийства журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремея, законченного покушения на убийство Татьяны Черновол и других лиц, похищения и пытки бойцами организации «Оплот» В. Иваненко, Луценко и Вербицкого, умышленного убийства Вербицкого, сообщено о подозрении 45 лицам, в том числе Евгению Жилину и другим представителям группировки «Оплот». 26 человек находятся в розыске, в отношении 16 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 осуждены, из них 3 к лишению свободы, при этом судебные приговоры в отношении 2 обвиняемых вступили в законную силу.

В настоящее время в указанных уголовных производствах 5 обвиняемых содержатся под стражей.

Напомним, дДосудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Александра Волкова, подозреваемого в похищении участников Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года, завершено в конце июня.