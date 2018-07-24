Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Василий Ковальчук приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 года, размещал антиконституционные публикации в социальной сети «Вконтакте», содержавшие «пророссийское» направление.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и развязыванию военного конфликта.
Будучи осведомленным о начатом уголовное производство, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.
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