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Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Василий Ковальчук приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, который на протяжении 2014 года, размещал антиконституционные публикации в социальной сети «Вконтакте», содержавшие «пророссийское» направление.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и развязыванию военного конфликта.

Будучи осведомленным о начатом уголовное производство, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.
ForUm

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