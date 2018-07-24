также в разделеОбщество
В «ДНР» должников за коммуналку сделают невыездными
Суд оставил Зайцеву и Дронова за решеткой 15
Защита Зайцевой впервые попросила отпустить ее из СИЗО 28
«Укрпочта» объяснила задержки с выплатой пенсий 24
Азербайджан отказался выдать подозреваемого в нападении на Найема 23
Дела о похищении Вербицкого и Луценко направлено в суд 12
Силовики задержали участницу «ДНР», ехавшую на свидание в Киев 26
Полиция открыла дело из-за инцидента на железной дороге на Запорожье 15
Украина предложила помощь Греции в борьбе с пожарами 14
Мальчика, пострадавшего в результате ЧП на железной дороге, выписали из больницы 14
МВД после завершения ЧМ-2018 в России ожидает наплыв «болельщиков»-нелегалов 16
Обнародована карта опасных пляжей Украины 27
Австралийская организация исправила карту с «российским Крымом» 21
Полиция задержала воров, которые украли 44 iPhone в Тернополе 19
Полторак лишил званий и понизил в должности 5 офицеров 75
Кузьмин: НАБУ будет расследовать мошенничество при «подкупе» Вселенского патриарха 45
В МВД рассказали, сколько продлятся усиленные проверки на дорогах 26
Борщ, овсянка и грязные руки повара: Названы причины отравления детей в «Орленке» 26

В конце июня сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр из состава Объединенных сил во взаимодействии с главным управлением Национальной полиции Украины Луганской области вблизи города Счастье задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе опроса задержанного силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации «ЛНР», где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск.

По материалам военной контрразведки в отношении задержанного гражданина Украины открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В ходе осуществления досудебного следствия задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Материалы дела 14 июля текущего года направлены в суд.

Задержанный активно сотрудничает со следствием.

Военные контрразведчики Объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. По достаточности доказательств его действия могут быть переквалифицированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги