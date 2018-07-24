В конце июня сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр из состава Объединенных сил во взаимодействии с главным управлением Национальной полиции Украины Луганской области вблизи города Счастье задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе опроса задержанного силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации «ЛНР», где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск.

По материалам военной контрразведки в отношении задержанного гражданина Украины открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В ходе осуществления досудебного следствия задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Материалы дела 14 июля текущего года направлены в суд.

Задержанный активно сотрудничает со следствием.

Военные контрразведчики Объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. По достаточности доказательств его действия могут быть переквалифицированы.