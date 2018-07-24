Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что учился заочно и диплом о высшем образовании не подделывал.

«Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал», - написал он в Facebook.

«А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите!» - резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.

