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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что учился заочно и диплом о высшем образовании не подделывал.

«Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал», - написал он в Facebook.

«А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите!» - резюмировал Гройсман.  

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.
 
ForUm

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