Мировые СМИ продолжают освещать результаты саммита Трамп – Путин в Хельсинки, в частности, реакцию политических элит в странах Восточной Европы.

Так, сайт крупнейшего польского консервативно-католического журнала Polonia Christiana, анализируя разочарование и возмущение украинских и российских СМИ встречей Трампа и Путина, опубликовал реакцию на событие лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука.

«В столь же пессимистическом тоне высказался для украинского «Znaj.ua» Виктор Владимирович Медведчук, украинский политик и глава Администрации президента Леонида Кучмы. По его мнению, уже очевидно, что Вашингтон не будет воевать с Россией на дипломатическом фронте за дела Украины, а экономическая война с «Северным потоком-2» (вместо использования политических аргументов) является проигрышной», — цитирует Медведчука Polonia Christiana.

Ранее крупнейшее протрамповское издание Breitbart написало о том, что Медведчук считает недостаток внимания Трампа к Украине плохим знаком для правительства Порошенко, которое сильно зависит от американской и европейской поддержки.

«Сегодня очевидно, что с учетом интересов Брюсселя и Вашингтона реализовывать "хотелки", которые каждый день рождаются в киевских кабинетах, никто не станет. Украине пора понять и признать это, потому что остальные страны поняли это давно и действуют соответственно — исходя из своих интересов и возможностей», — считает Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук — лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. С декабря 2014 года В.Медведчук занимается обменом удерживаемых лиц. Благодаря ему освобожден 481 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.