Прокуратура Киева объявила подозрение мошеннику, который по поддельным документам продал квартиру жительницы столицы за 3 млн 700 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В правоохранительные органы обратилась киевлянка, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно продала принадлежащую ей квартиру по проспекту Лобановского в Киеве и присвоила средства от ее продажи в размере 3 млн 700 тыс. гривен.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Киевской области.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

С целью недопущения дальнейших незаконных действий решением суда на квартиру потерпевшей наложен арест. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.