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Центр общественного здоровья опубликовал интерактивную карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и города Киева. Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки).

В текущем оздоровительном сезоне проводится мониторинг качества воды 185 морских и речных пляжей (места рекреационного и оздоровительного использования) на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье (Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская обл., города Черноморск, Киев). Из них 143 морских и 42 речных (в том числе и в Киеве) из 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

За период с 13 по 19 июля 2018 было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,4% из 507 исследований, речная вода – 24,4% из 119 исследований).

В рамках осуществления мониторинга проводится мониторинг качества воды на 650 речных пляжах и в рекреационных зонах Украины.

За период с 12 по 18 июля 2018 было проведено 1041 исследования качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

По результатам превышений микробиологических показателей даны рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, проинформированы органы местного самоуправления, средства массовой информации, в т.ч. на веб-страницах.
ForUm

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