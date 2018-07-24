Причиной массового отравления детей в летнем лагере «Орленок» в Донецкой области стали борщ и грязные руки повара. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Донецкий областной лабораторный центр.

«Дизентерия детям дошла из борща по-украински и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем», - сказала заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Вероятнее всего работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха «Ястребок» (филиал «Орленок») (Сосновое Лиманского р-на Донецкой обл.): недомогание почувствовали 60 детей, 33 ребенка госпитализировали.

Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Детское учреждение закрыли.

Число отравившихся в детском лагере «Ястребок» (филиал «Орленок») в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области достигло 94 человек.