Количество погибших в результате лесных пожаров, которые бушуют в Греции, достигло 74 человек, в больницах находится 172 пострадавших. Украинцев среди них нет.

Страны ЕС, а также Украина предложили свою помощь Греции в тушении пожаров.

Защита участницы жуткого ДТП в центре Харькова, жертвами которого стали шесть человек, впервые с начала процесса попросила выпустить Елену Зайцеву из СИЗО. Однако Киевский районный суд Харькова принял решение оставить за решеткой подозреваемых в деле о смертельном ДТП.

В Украине стартовала малая приватизация: в системе ProZorro.Продажи появился первый объект.

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого в нападении на нардепа от «Блока Петра Порошенко» Мустафу Найема в апреле 2018 года в центре Киева.

Нардеп Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе.

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк решил 2 августа сложить полномочия.

На станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию 26 пассажиров.

Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США, осовременил источники данных, используемых для его расчета, и приблизил время его обнародования.

Из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей возрастет по меньшей мере на 2-3%.

Руководство 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе и объединенного центра обеспечения ВСУ в Киеве лишено воинских званий и пенсии, заявил министр обороны Степан Полторак.

«Укрпочта» сообщила, что на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Задержка выплаты пенсий в Украине обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса, заявили в ПФ.

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой.