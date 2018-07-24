Между Украиной и Италией назрел громкий скандал. Украинский МИД уже вызвал посла Италии Давиде Ла Чечилия. Причина – ряд скандальных политических заявлений итальянского министра внутренних дел Италии Сальвини.

В частности, на пресс-конференции в России, затем – в интервью The Washington Post, итальянский политик заявил, что Россия «законно аннексировала украинский Крым», а Революцию Достоинства в Украине назвал «фейковой».

А в придачу, по его словам, итальянское правительство не боится использовать свой голос как «последнюю возможность подтолкнуть ЕС к отмене санкций против России».

Все изменилось в 2014-м

Пророссийская линия Сальвини и своеобразное отношение к Украине «выращивалась» годами.

Сначала, в 90-х годах прошлого века, партия «Лига Севера» занималась исключительно северными регионами Италии и даже имела целью отсоединить прогрессивный и экономически процветающий север от устаревшего и отсталого Юга, создав регион «Большая Падания», который географически объединяет Падуанскую долину (этот нарратив еще не раз будет упомянут).

Позже, в конце 2013 года, когда Сальвини стремился стать секретарем партии «Лига Севера», именно представители партии «Единой России» были приглашены на съезд в Турине. Один из этих представителей, посол «Всемирного конгресса детей» Алексей Комов, потом стал еще и почетным членом Ассоциации Ломбардия-Россия.

Итальянцы сами признаются, что ни Сальвини, ни его партию 5 лет назад никто не воспринимал всерьез, поскольку Лига имела маргинальный вес в итальянской политике и больше самого Берлускони была связана со скандалами.

Резкий подъем Сальвини был не просто быстрым, а «молниеносным». Интересно, что это также совпадает с годом 2014-м.

«Лига» Сальвини и партия «Единая Россия» заключили соглашения об обмене информацией, а также об усилении молодежных обменов. Чему учат такие встречи молодых людей, можно только догадываться, поскольку еще в 90-х годах молодые и горячие «падуанцы», сторонники «Лиги», думали так же, как и молодые каталонцы в 2017 году.

Итальянский министр внутренних дел также повторил заявления Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, что Россия снова могла бы «иметь место за столом» стран Большой восьмерки.

Кроме того, манипуляции «ради интересов» своей страны – это то, что Сальвини повторяет также не первый год. «В России существует правительство, которое на протяжении многих лет работает ради интересов русского народа – то, что в Италии мы еще не имели, и мы вряд ли имеем в Европе», - заявляет Сальвини.

О своеобразии радикально настроенного министра в 2018 году уже начали писать книги. Так, Алессандро Франци и Алессандро Мадрон опубликовали книгу «Сальвини # Активист». Твит-риторика Сальвини анализируется итальянскими журналистами и разъясняется итальянскому читателю.

В частности, утверждается, что отношения с президентом России были и есть наиболее стратегическими не для Италии, а именно для Сальвини. Он был первым из европейских политиков, кто принял пророссийскую версию событий в Украине, которая не поддерживается США и ЕС. Соответственно, интервью с российскими ТВ, информационными агентствами и российскими газетами стали узнаваемыми для итальянского читателя новостей от Сальвини. «Плохие ребята находятся в Киеве, а не в Москве» - говорит лидер партии «Лига».

«Падуанское сокровище» и деньги Кремля

Чем объяснить такую ​​приверженность Путина? Как это часто бывает в политике, срабатывает ряд факторов.

Первопричина – сильная позиция Сальвини среди евроскептиков и популистских движений. Соответственно, «сильная рука» Путина является образцом для подражания, так как показывает, что Российская Федерация – это невероятная сила в то время, когда Европа и США переживают не лучшие «лидерские» времена.

Вторым инструментом имеющейся приверженности Путину являются месседжи о количественных экономических потерях от санкционного режима ЕС в отношении России для Италии. Таким образом, Сальвини использует очень чувствительный нарратив - экономическое процветание малого и среднего бизнеса и, соответственно, защита интересов итальянских предпринимателей, которые верят в эти негативные последствия и это распространяет недовольство Украины среди предпринимателей не только Севера, но и Центра Италии.

Третья причина – прагматичные финансовые интересы.

Слухи о поступлении средств из России для «Лиги» никогда не были доказаны, однако всегда интересовали итальянских прокуроров.

Кроме того, стала известна возможная причастность Сальвини к «финансовым сделкам» партии «Лига Норд» вместе с предыдущими ее руководителями – Умберто Босси и Бобо Марони. В 2013 году в партию был наложен штраф в размере 48 млн евро, но арестовать удалось только 3 миллиона. Теперь прокуроров Рима и Генуи интересуют те средства, которые были задействованы во время избирательных кампаний на предмет нелегальных и офшорных поступлений.

«Казна партии пуста», - утверждает Сальвини, делая все возможное, чтобы «Падуанское сокровище» никогда не было найдено.

Угроза для Украины

Можно ли говорить, что такое заявление означает существенное ухудшение отношений между Италией и Украиной? Чтобы ответить на этот вопрос следует объяснить механизм создания внешнеполитической линии в Италии, а главное – правительственную систему «противовесов и сдержек».

Ключевые итальянские министерства, имеющие дела с внешними делами – это министерство иностранных дел и министерство экономики. Итальянской особенностью в процессе принятия решений является то, что министерство экономики во внешних делах иногда имеет больший вес, чем МИД Италии. Однако обе указанные должности в Италии сейчас занимают «кандидатуры-тяжеловесы» проевропейского президента Маттарелли.

Так, министром иностранных дел стал кандидат от «Лиги» по списку, но «от президента» - в реальности, Энцо Моаверо Миланези. Последнее был министром по вопросам ЕС правительства Марио Монти и Энрико Летти. Кроме того, он – известный советник Еврокомиссии по вопросам единого рынка ЕС.

Министерство экономики занял Джованние Триа, что «балансирует» популистскую риторику молодого Луиджи Ди Майо и радикального Сальвини. Так, в частности, на саммите G20 в Буэнос-Айресе Триа произносил заявления для того, чтобы успокоить своих коллег из других стран, по бюджетным регулировкам на следующий период в Италии. А на самом деле Триа давал понять, что «схем» с бюджетом для популистских проектов и установление минимального уровня доходов для всех граждан в Италии не будет.

Второй сдерживающий фактор – заявление Сальвини не поддержали ни оппозиционные партии, ни даже коллеги по коалиции.

«Было ли это российское вторжение, о чем Италия всегда говорила во всех международных организациях, или это был референдум, о котором рассказывает министр внутренних дел Сальвини?» - заявил руководитель фракции оппозиционной Демократической партии в нижней палате парламента Грациано Делрио. По его словам, Демпартия предпочитает узнать, «действительно ли правительство изменило позицию и вместо осуждения агрессии Италия теперь вместе с агрессором, то есть с Россией».

Впрочем, уже вскоре ситуация может измениться.

Нынешний скандал важен, учитывая выборы в Европарламент, которые пройдут в следующем мае. Программные заявления Сальвини удвоить свои места в Европейском парламенте могут стать реальностью.

В таком случае Сальвини очень быстро может объявить вотум недоверия своему правительству и назначить новые выборы в Италии. И вследствие этого – впоследствии достичь своей цели – премьерского кресла.

Такая спецоперация станет настоящим ударом как для международной «шахматной доски», так и для ценностей и внутренних правил Европейского Союза. Не говоря уже о том, как это повлияет на Украину.

И ключевой вопрос – станут ли скандальные заявления Сальвини началом «российского реванша» или очередным фальстартом Кремля.