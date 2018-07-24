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В тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец, из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

«Украинцы заполонили греческие тюрьмы. Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море «нелегалов» в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами», - сообщила омбудсмен.

На такую ​​нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах.

По словам уполномоченной, в тюрьмах нарушаются права задержанных. Переводчики, предоставляемые нашим гражданам, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками. То есть, полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении.

«Хотя Украина и Греческая Республика являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми. Статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением. То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков», - подчеркнула Денисова.

В связи с этим омбудсмен призвала к сотрудничеству комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеется, что вместе удастся вернуть домой украинских граждан.
ForUm

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