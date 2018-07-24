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За прошедшие сутки, 23 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки – из 120-мм.

В результате боевых действий врага двое военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТУР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь нет.

По данным разведки 4 оккупанты получили ранения.
ForUm

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