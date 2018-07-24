В Киеве 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По обращениям Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Киевской митрополии Украинской православной церкви и Патриархии Украинской автокефальной православной церкви в столице состоятся торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим распоряжением КГГА предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Так, 24 июля с 12:00 до 13:00 - на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля на 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 – на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Напомним, празднование продлится согласно указу Президента Украины от 8 августа 2017 «О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины». Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.