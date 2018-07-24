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Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла  информацию о том, что ее брат находится в предсмертном состоянии.

«Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь», – написала она в Facebook.  

Ранее СМИ со ссылкой на интервью Каплан сообщили, что Сенцов находится в предсмертном состоянии.
ForUm

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