28-летнему гражданина Польши, который с ножом напал на двоих прохожих в Киеве, инкриминируют умышленное убийство и покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 23 июля около 03:25 гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по ул. Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. В дальнейшем, иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице.

После этого, примерно в 04:30, находясь у дома №1А по улице Двинской в ​​Киеве, злоумышленник заметил пожилую женщину и бросился к ней с ножом и нанес последний многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь 68-летней киевлянки спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме этого, при задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными огнестрельными ранениями из табельного оружия полицейских.

В настоящее время решается вопрос об избрании последнем меры пресечения в виде содержания под стражей.