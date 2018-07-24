Правоохранители задержали на КПВВ Марьинка 34-летнюю жительницу Горловки, подозреваемую в участии в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

34-летняя женщина ехала в Киев на встречу с любимым, однако была остановлена ​​полицейскими и пограничниками, входящими в состав ООС, на пункте пропуска. Установлено, что в 2014 году она сначала осуществляла пропускной режим у администрации оккупированной Горловки, а потом спасала раненых террористов.

Участница бандформирования объясняет, что имеет высшее образование по менеджменту, но живя в оккупированной Горловке, не смогла найти работу. Именно из-за нехватки средств женщина решила пойти добровольцем в ряды террористов. В марте 2014 году она получила оружие и начала охранять периметр блокпоста, который находился у Горловской администрации. После окончания курсов неотложной медицинской помощи, пошла на фронт в качестве санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона. Она помогала раненым и даже успела побывать в некоторых горячих точках, таких как Дебальцево.

В октябре 2016 санитарка оставила ряды боевиков, поскольку нашла работу в местной больнице, где до сих пор работает оператором компьютерного набора.

На момент остановки полицейские уже обладали достаточной информацией о ее причастности к террористической группировке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.