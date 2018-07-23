В Одессе злоумышленник украл недавно установленный памятник коту-геймеру. Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк.
«По факту позорной кражи скульптуры «коту-геймеру», которую любили и одесситы, и гости города, открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ст 185 УК Украины», – написал он в Facebook.
Отмечается, что момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно как злоумышленник садится на лавку рядом с памятником, потом отрывает его и быстро уходит.
Скульптура была установлена 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта «Одесские коты». Кошка «Пушинка» сидела на скамейке и лапкой играла с рыбками, нарисованными на планшете.
Отмечается, что скульптуру, оснащенную специальной подсветкой, изготовили в натуральную величину и прикрепили к скамье. Композиция изготовлена из полиэфирной смолы и акрила.
Напомним, в июне неизвестные похитили скульптуру «Кота Мориса», которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов.
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